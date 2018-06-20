ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise konseyin insan hakları ihlallerini savunma noktasında "yetersiz" olduğunu ileri sürdü.

Haley, "Bu konsey ismine layık değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin konseyden ayrıldığını duyuran Haley, "Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var." dedi.

Konsey içerisinde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydeden Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargısının olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıl önce BM İnsan Hakları Konseyi içerisinde reform yapılmazsa ABD'nin çekileceğini belirttiğini hatırlatan Haley, bu süre içerisinde konseyde bir değişiklik olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." dedi.

Konseyin "insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırdığını" savunan Pompeo, İsrail'e BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan eleştirilerin "iki yüzlülük olduğunu" savundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiğini açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, '' Genel Sekreter, ABD'nin İnsan Hakları Konseyi'nde kalmasını tercih ederdi. BM İnsan Hakları mimarisi, dünya çapında insan haklarının teşviki ve korunmasında çok önemli bir rol oynamakta.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

