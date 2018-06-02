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"ABD bu vetoyla daha fazla suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 04:01 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf: - "Bu, Filistinlilere yönelik daha fazla suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yakmak anlamına geliyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesini, "Filistinlilere yönelik daha fazla suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yakmak" olarak nitelendirdi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin veto hakkını kullanmasının beklenen bir durum olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin vetosunun, Filistinlilere yönelik daha fazla suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yakmak anlamına geldiğini vurgulayan Ebu Yusuf, Filistin halkına destek veren tutumundan dolayı Kuveyt'e teşekkür etti.

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı.

Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Veto

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