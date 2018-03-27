ABD bütçe paketinde Ukrayna'daki Neo-Nazi detayı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında onayladığı 1,3 trilyon dolarlık torba bütçesinde, Ukrayna'da Neo-Nazi milisleri de saflarına kattığı iddia edilen Azov Taburu adlı milis grubun, ülkeye yapılan yardımlardan muaf tutulması koşulu getirildiği ortaya çıktı.

ABD Kongresi'nden geçen ve Trump tarafından imzalanan 1,3 trilyon dolarlık "torba bütçe" yasasında, Ukrayna'ya yapılan yardımlarla ilgili dikkat çeken bir detay tespit edildi.

Yasada, "Bu yasa tarafından sağlanan fon, Azov Taburu'nun eğitim, destek ve silah yardımları için kullanılamaz" ifadesine yer verildi. Son birkaç yıldır son anda çıkarılan bu maddenin, bu yılki "torba bütçe" yasasına eklenmesi dikkati çekti.

Yasada, Azov Taburu'nun neden yardımlardan faydalanmaması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almazken, ABD Kongresi'nin, Ukrayna milliyetçisi olarak bilinen Azov Taburu'nun, saflarına neo-Nazi milisleri de kattığı iddiaları üzerine böyle bir tavır aldığı ifade ediliyor.

Kuruluşu 2014'e dayanan Azov Taburu'nun ilk liderinin, Neo-Nazi kimliğiyle öne çıkan Ukrayna Vatanseverleri grubunun eski lideri olan Andriy Biletsky olduğu biliniyor.