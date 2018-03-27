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ABD bütçe paketinde Ukrayna'daki Neo-Nazi detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

ABD Kongresi, bütçe paketinde, Ukrayna'ya yapılan yardımlardan, milliyetçi milis grubu Azov Taburu'nun faydalanmaması şartını koştu - Kongrenin, Azov Taburu'nun, saflarına Neo-Nazi milisleri de kattığı iddiaları üzerine böyle bir tavır aldığı ifade ediliyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında onayladığı 1,3 trilyon dolarlık torba bütçesinde, Ukrayna'da Neo-Nazi milisleri de saflarına kattığı iddia edilen Azov Taburu adlı milis grubun, ülkeye yapılan yardımlardan muaf tutulması koşulu getirildiği ortaya çıktı.

ABD Kongresi'nden geçen ve Trump tarafından imzalanan 1,3 trilyon dolarlık "torba bütçe" yasasında, Ukrayna'ya yapılan yardımlarla ilgili dikkat çeken bir detay tespit edildi.

Yasada, "Bu yasa tarafından sağlanan fon, Azov Taburu'nun eğitim, destek ve silah yardımları için kullanılamaz" ifadesine yer verildi. Son birkaç yıldır son anda çıkarılan bu maddenin, bu yılki "torba bütçe" yasasına eklenmesi dikkati çekti.

Yasada, Azov Taburu'nun neden yardımlardan faydalanmaması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almazken, ABD Kongresi'nin, Ukrayna milliyetçisi olarak bilinen Azov Taburu'nun, saflarına neo-Nazi milisleri de kattığı iddiaları üzerine böyle bir tavır aldığı ifade ediliyor.

Kuruluşu 2014'e dayanan Azov Taburu'nun ilk liderinin, Neo-Nazi kimliğiyle öne çıkan Ukrayna Vatanseverleri grubunun eski lideri olan Andriy Biletsky olduğu biliniyor.

Ancak grup, içerisindeki çok az sayıdaki Neo-Nazi ideolojisine sahip mensubunun, Azov Taburu'nun ideolojisini temsil etmediğini savunuyor.

ABD'nin, Suriye'de SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya yaptığı yardımlarda, örgütün içerisinde PKK teröristlerinin yer aldığını görmezden gelirken, Ukrayna'daki Azov Taburu'nu, bazı mensuplarından dolayı yardımlardan muaf tutması dikkatlerden kaçmadı.

Bütçe paketinde, ABD Savunma Bakanlığı bütçesinden 200 milyon dolar, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden de 420,7 milyon dolar olmak üzere Ukrayna'ya toplam 620,7 milyon dolar yardım yapılması öngörülüyor.

Yasalaşan 1,3 trilyon dolarlık bütçe, federal hükümetin faaliyetlerini, 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar finanse edecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Azov Taburu Ukrayna

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