ABD Büyükelçiliği önündeki caddeye isim deşikliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla ABD Büyükelçiliği önündeki “Nevzat Tandoğan Caddesi”nin isminin “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirilme çalışmalarının başladığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla ABD Büyükelçiliği önündeki ’Nevzat Tandoğan Caddesi’nin isminin ’Zeytin Dalı Caddesi’ olarak değiştirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, İsimlendirme Komisyonuna sevk edilmiştir. Konuya ilişkin başkanlık yazısı, 14 Şubat Çarşamba günü toplanacak Büyükşehir Belediyesi Meclisi şubat ayı toplantısında görüşülerek oylanacaktır” denildi.
Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentine yönelik terör örgütleriyle mücadele kapsamında başlatılan ve devam eden Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimizin anısına söz konusu caddenin ismi değiştirilecektir. Meclis kararı sonrası numarataj ekipleri eski levhayı sökerek, yeni cadde ismini taşıyan levhayı takacaktır. Levha değişimine ilişkin gün ve saat bilgileri ayrıca duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.
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