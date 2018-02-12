HABER

ABD Büyükelçiliği önündeki caddeye isim deşikliği

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla ABD Büyükelçiliği önündeki “Nevzat Tandoğan Caddesi”nin isminin “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirilme çalışmalarının başladığını açıkladı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla ABD Büyükelçiliği önündeki ’Nevzat Tandoğan Caddesi’nin isminin ’Zeytin Dalı Caddesi’ olarak değiştirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, İsimlendirme Komisyonuna sevk edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla ABD Büyükelçiliği önündeki “Nevzat Tandoğan Caddesi”nin isminin “Zeytin Dalı Caddesi” olarak değiştirilme çalışmalarının başladığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna’nın imzasıyla ABD Büyükelçiliği önündeki ’Nevzat Tandoğan Caddesi’nin isminin ’Zeytin Dalı Caddesi’ olarak değiştirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, İsimlendirme Komisyonuna sevk edilmiştir. Konuya ilişkin başkanlık yazısı, 14 Şubat Çarşamba günü toplanacak Büyükşehir Belediyesi Meclisi şubat ayı toplantısında görüşülerek oylanacaktır” denildi.
Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentine yönelik terör örgütleriyle mücadele kapsamında başlatılan ve devam eden Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerlerimizin anısına söz konusu caddenin ismi değiştirilecektir. Meclis kararı sonrası numarataj ekipleri eski levhayı sökerek, yeni cadde ismini taşıyan levhayı takacaktır. Levha değişimine ilişkin gün ve saat bilgileri ayrıca duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Başkan Kocaoğlu ve 128 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Afrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildi

Afrin'deki Mehmetçiğe 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği gönderildi

Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (1)

Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (1)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.