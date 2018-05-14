"ABD Büyükelçiliği yeni bir Yahudi yerleşim birimidir"

RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğini "yeni bir Yahudi yerleşim birimi" olarak nitelendirdi ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı durdurması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Filistin yönetimi, Abbas başkanlığında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda toplandı.

İsrail askerlerinin Gazze'de 52 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümü münasebetiyle de ülke genelinde greve gidilmesi çağrısında bulundu.

Abbas, İsrail'in abluka altındaki Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik katliam yaptığını vurgulayarak, "Siyonist terör örgütleri 1948'de de Filistin halkını kendi topraklarından göçe zorlamıştı." dedi.

ABD'nin İsrail-Filistin barış görüşmelerindeki ara bulucu rolünü kaybettiğini yineleyen Abbas, bugün Kudüs'te açılan ABD büyükelçiliği için ise, "O bir elçilik değil, yeni bir Yahudi yerleşim birimidir. Eskiden İsrail'in topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi inşa etmesine yardım eden ABD, bugün kendisi topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi kurdu." ifadelerini kullandı.