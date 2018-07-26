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ABD Büyükelçiliği'nden Rahip Brunson'a ziyaret (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

ARKADAŞLARI, BRUNSON'A YEMEK GETİRDİ

ARKADAŞLARI, BRUNSON'A YEMEK GETİRDİ

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ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (2)ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (2)
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