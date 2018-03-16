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ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığına 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, geçen 5 Mart'ta, ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2'si tutuklandı.

SAMSUN'da, geçen 5 Mart'ta, ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2'si tutuklandı. 1'i kadın, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakılıp, sınır dışı edildi.

Samsun'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Geçen 5 Mart'ta Samsun-Ankara Karayolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al Doorı, Fernas Hüseyin Ali, Omar Shıhab Ahmed Al Doorı ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taha Al Doorı ve Omar Shıhab Ahmed Al Doorı tutuklanırken, Fernas Hüseyin Ali ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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