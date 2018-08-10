ABD Büyükelçiliğinin yeni maslahatgüzarı göreve başlıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier gelecek hafta görevine başlıyor.
Önceki maslahatgüzar Philip Kosnett'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin Kosova Büyükelçiliğine aday gösterilmesinden sonra bu göreve Hovenier getirildi.
Hovenier'in pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki yeni görevine başlayacak olması nedeniyle ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenledi. Kosnett, halefi Hovenier'i resepsiyona katılan davetlilere tanıttı.
Jeffrey Hovenier, Ankara'daki görevinden önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olarak görev yapıyordu.
ABD yönetimi, Ankara'da görev yapan son büyükelçi John Bass'in Kabil'e büyükelçi olarak atanması nedeniyle Ekim 2017'de Türkiye'den ayrılmasından sonra Ankara'ya büyükelçi ataması yapmamıştı.
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