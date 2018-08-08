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ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:52 | Son Güncelleme

ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı. İki ebeveyn, yetersiz beslenmeden ölmek üzere olan 10 aylık kızları Mary'nin tıbbi tedavi görmesini "Hastalık kaderinde var" diyerek reddetti.

Olay sonrası mahkemeye çıkarılan Anne Tatiana gözyaşlarına boğuldu, baba Seth ise ağzı açık şekilde yargıcın kararlarını dinledi.

10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, "Kader böyleymiş" dediler!

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Yardım almayı reddettiler Mahkeme belgeleri, çiftin Mary'nin ölümünden bir ay önce durumunun iyi olmadığını fark ettiklerini, ancak doktorlara güvenmediklerinden dolayı yardım almasını engellediklerini ortaya çıkardı.
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Baba Weclh'in bir sosyal medya paylaşımında "Erdemli insanlar inançla yaşar. Hastalık konusunda egemen olan Allah'tır. Bu tür şeyler elbette eninde sonunda ölümle sonuçlanır." diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.
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Mahkemeye çıkarılan anne ve babaya, eğer suçlu bulunurlarsa ömür boyu hapis yatabilecekleri söylendi.
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Kararı böyle dinlediler Anne Tatiana gözyaşlarına boğuldu, baba Seth ise ağzı açık şekilde yargıcın kararlarını dinledi.
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Çocuklarını öldürmekle suçlanan çiftin iki ve dört yaşında iki çocukları daha var.
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Olayın ardından baba Seth Facebook'ta "Kalp şuan paramparça" diye paylaşımda bulundu.
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ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı.
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İki ebeveyn, yetersiz beslenmeden ölmek üzere olan 10 aylık kızları Mary'nin tıbbi tedavi görmesini "Hastalık kaderinde var" diyerek reddetti.
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Uzun süre açlığa maruz kalan kızları Mary, geçen hafta Perşembe günü hayatını kaybetti. Mary'nin ölümünden sonra hapisle karşı karşıya kaldıkları söylenen anne-babanın kızlarının tedavi olmasını dini nedenlerden dolayı reddettikleri ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Seth Welch Tatiana Fusari

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