HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Dün Washington'da görüşen ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun onayladığı Münbiç yol haritasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden açıklama geldi.

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Münbiç'ten YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etti.

"YEREL HALKTAN KİŞİLER GELECEK"

Yetkili, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU YOL HARİTASINI AÇIKLAMIŞTI

Görüşme sonrası açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG çekilirken otorite boşluğu olmaması lazım. Ayrıca kim yönetecek, nasıl bir yapı olacak? Bir kriterimiz var, demografi. Savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Tabiki YPG'den silahlar alınacak. 6 ayı bulmayacak bir süreç olacak. Artık oyalama yok. Ön hazırlık 0-10 gün olacak. Birkaç ayda 3 aşama tamamlanacak. Artık taraflardan birisi 'ben vazgeçtim' derse bu yol haritası uygulanmaz.

YPG'liler nereye gidecek, ne olacak. Bunların zorla aralarına kattığı Araplar da var. Biz SDG falan bilmeyiz dedik. Bize bunları teklif etmeyin dedik. Bunların hepsi bizim için YPG/PKK. Şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız." açıklamasında bulunmuş, ardından konuyla ilgili bir haber de Münbiç'ten gelmişti.

ABD ile yürütülen Münbiç görüşmelerinin ardından terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde üst düzey 17 yöneticisinin yarın sabah 06.00 itibarıyla bölgeyi terk edeceği öğrenildi.


PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Sahil ve denizden topladıkları atıklarla balık heykeli yaptılarSahil ve denizden topladıkları atıklarla balık heykeli yaptılar
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Washington Mike Pompeo Mevlüt Çavuşoğlu münbiç

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Son dakika! Abdülhamit Gül'den Fethullah Gülen'in iade dosyası ile ilgili açıklama

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.