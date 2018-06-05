ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Münbiç'ten YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etti.

"YEREL HALKTAN KİŞİLER GELECEK"



Yetkili, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU YOL HARİTASINI AÇIKLAMIŞTI



Görüşme sonrası açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG çekilirken otorite boşluğu olmaması lazım. Ayrıca kim yönetecek, nasıl bir yapı olacak? Bir kriterimiz var, demografi. Savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Tabiki YPG'den silahlar alınacak. 6 ayı bulmayacak bir süreç olacak. Artık oyalama yok. Ön hazırlık 0-10 gün olacak. Birkaç ayda 3 aşama tamamlanacak. Artık taraflardan birisi 'ben vazgeçtim' derse bu yol haritası uygulanmaz.

YPG'liler nereye gidecek, ne olacak. Bunların zorla aralarına kattığı Araplar da var. Biz SDG falan bilmeyiz dedik. Bize bunları teklif etmeyin dedik. Bunların hepsi bizim için YPG/PKK. Şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız." açıklamasında bulunmuş, ardından konuyla ilgili bir haber de Münbiç'ten gelmişti.

ABD ile yürütülen Münbiç görüşmelerinin ardından terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde üst düzey 17 yöneticisinin yarın sabah 06.00 itibarıyla bölgeyi terk edeceği öğrenildi.



