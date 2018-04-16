HABER

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımların değerlendirildiğini açıkladı

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların değerlendirildiği ve kısa süre içerisinde konuyla ilgili karar verileceği belirtildi.

RUS EKONOMİSİ BÜYÜK YARA ALDI

ABD'nin yaptırımlarının Rusya ekonomisine yıllık maliyetini ölçmek petrol fiyatlarındaki dalgalamalar nedeniyle kolay olmasa da belirli göstergeler ülkenin milyarlarca dolar kaybettiğine işaret ediyor.

Dünya Bankası'nın verilerine göre, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yaptırımlar başlamadan önce 2013 yılında 2,231 trilyon dolar seviyesindeydi.

ABD ve AB'nin 2014 yılının mart ayında uygulamaya koydukları yaptırımlar, Rusya'nın GSYH'sinin 2,064 trilyon dolara düşmesine neden oldu. Bu ülke ekonomisinin 2009 yılından beri ilk daralışı olarak kayıtlara geçti.

2015 ve 2016 yılları ise ağırlaşan yaptırımlarla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşün Rusya ekonomisini dibe çektiği yıllar oldu. Ülke ekonomisi, düşen petrol gelirleri ve rubledeki değer kaybıyla çökerken, GSYH 2015 yılında 1,366 trilyon ve 2016 yılında 1,283 trilyon dolara geriledi.

Ülke ekonomisinin 2017 yılında ise baz etkisi sayesinde yüzde 1,5 büyüdüğü tahmin ediliyor.

OLİGARKLAR BİR GÜNDE 16 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bununla birlikte, ABD'nin 6 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oligarkların kara listeye alması çok sayıda zengin Rus vatandaşının servetlerinde büyük gerilemelere neden oldu.

Bloomberg Milyarderler Listesi'ne göre sadece listeye alınan 12 oligark değil birçok Rus zengini yaptırımlar nedeniyle para kaybederken, bir günde kaybedilen toplam rakam 16 milyar dolara ulaştı.

Washington yönetimi, son yaptırımlarıyla Rus oligarkları Putin yönetimini desteklemekten vazgeçirmeyi hedefliyor.

ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Beyaz Saray yaptırım kararı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.