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ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

ABD'nin BM büyükelçisi Haley, ölümlerden Filistinlileri sorumlu tuttu ve "Gazze'deki şiddetin ABD'nin büyükelçiliğiyle ilgili olduğunu söyleyenler yanılıyor. Büyükelçiliği taşımak doğru hareketti. Buradaki hiçbir ülke İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley, bugünkü toplantıda yaptığı açıklamada Hamas'ın şiddeti kışkırttığını savunarak ölümlerden Filistinlileri sorumlu tuttu.

Haley, "Gazze'deki şiddetin ABD'nin büyükelçiliğiyle ilgili olduğunu söyleyenler yanılıyor. Büyükelçiliği taşımak doğru hareketti. Buradaki hiçbir ülke İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.

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ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!
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Anahtar Kelimeler:
ABD BM Nikki Haley Kudüs Filistin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
akıttıgınız kanda bogulacaksınız
ULAN TÜRKİYE SURİYEDE İSRAİLİN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN DAHA FAZLA ALANA OPERASYON YAPTI BİR TANE SİVİL ÖLDÜRMEDİ. BİZE ORATISIZ GÜÇ KULLANDINIZ DEDİLER. KALKMIŞ İSRAİL RESMEN SOYKIRAMA KALKIŞIYOR VE BUNLARA ORANTISI HİÇ BU KADAR OLAMAZDI DİYORLAR. İNSANLARIN YÜZÜNE BAKARAK KÜFÜR ETMEKTİR BU. BİZE KARŞI ÜSTELİK ABD SİLAHLARIYLA SALDIRMIŞLARDI BUNLARA TERÖRİST DEMEYENLER KALKMIŞ SİLAHSIZ VATANDAŞA TERÖRİST DİYORLAR. İSRAİLE DEĞİL ABD'YE KARŞI BİRLEŞİLMELİ İSRAİL O ZAMAN BİTER ZATEN.
BU MÜBAREK GÜNDE ALLAH BELANIZI VERSİN
israille yamanasın VAMPİR tramp. senin ülkende sana aynısını yapacak onların vergilerinden aldıklarını harcıyorsun isyan yakındır.
Dünya, ABD terörist bir ülke. Güçlü olabilir ama adil değil.
İnşallah siz o attığınız kanda bu olacaksınız Amerika sen de aynı desteklediğim için Allah kahru perişan eylesin Mübarek günler
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