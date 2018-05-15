ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley, bugünkü toplantıda yaptığı açıklamada Hamas'ın şiddeti kışkırttığını savunarak ölümlerden Filistinlileri sorumlu tuttu.

Haley, "Gazze'deki şiddetin ABD'nin büyükelçiliğiyle ilgili olduğunu söyleyenler yanılıyor. Büyükelçiliği taşımak doğru hareketti. Buradaki hiçbir ülke İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.



