ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

USNİ sitesine göre, Washington’da Heritage Vakfınca düzenlenen bir toplantıda konuşan ABD’nin Avrupa ve Avrusya’dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wess Mitchell, ikili ilişkilerde sıkıntı oluşturan Ankara’nın Rusya’dan S-400 sistemi alımının gerçekleşmesi halinde “F-35 savaş uçağı dahil Türkiye ile bazı savunma sanayii projelerine ilişkin işbirliğinin etkilneceği" uyarısında bulundu.
"TÜRKİYE, İRAN’IN ÇABALARINA KARŞI AĞIRLIĞINI KOYABİLECEK TEK ÜLKE”
Buna karşın, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var” diyen Mitchell, NATO’nun “siyasi ve stratejik olarak Türkiye’nin yönünü Batı’da tutması gerektiğini” vurguladığı konuşmasında Türkiye’yi “İran’ın bölgede hakimiyet kurma çabalarına karşı ağırlığını koyabilecek tek ülke” olarak niteledi.
Michell, Türkiye’nin neden NATO için “çok önemli bir ortak” olmayı sürdürdüğünü anlatırken de Suriye ve Irak’ta “IŞİD’i yenilgiye uğratma çabası, Ortadoğu çapında terörle mücadale ve ABD’nin bölgedeki askeri operasyonları için kilit bir unsur olan İncirlik Üssü” gibi faktörleri de sıraladı.
"AVRUPA'NIN GÜNEY SINIRINI İSTİKRARA KAVUŞTURMALIYIZ"
Doğu Akdeniz’in kalıcı olarak Batı’nın yanında tutulmasının gereğine de dikkat çeken Mitchell, bu çerçevede bölgede “Türkiye’yi de ilgilendiren ve uzun bir süre devam eden sorunların çözümü için Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile yakın bir çalışma içinde olunmasının" öneminin de altını çizdi.
ABD yetkilisi, Rusya’nın uzun bir süre Akdeniz’de aktif olduğuna Çin’in varlığının da bölgede yeni bir faktör oluşturduğuna işaret ettiği konuşmasında, “Avrupa’nın güney sınırını istikrara kavuşturmalıyız” dedi. Mitchell, ABD’nin NATO ittifakına bağlılığı konusunda güvence de verdi.
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