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ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışına ilişkin ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini içeren bir 'niyet muhtırası' taslağını Ankara'ya sundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, teklifin içeriği ile ilgili önemli bilgiler verdi.

ABD'den Türkiye'ye sürpriz teklif!

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışan ABD yönetiminin Ankara'ya sürpriz bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, geçen hafta Ankara'yı ziyaret etti.

ÇARPICI DETAYLAR

Kaidanow, "Cazip bir teklif sunacağım" açıklaması yapmış ancak ayrıntı vermemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin teklifi ile ilgili çarpıcı detayları açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Kaidanow, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışına ilişkin 'güncellenmiş fiyat' önerisinin yanı sıra ABD yönetiminin hava ve füze savunma sistemi konusunda birlikte çalışmaya olan ilgisini tasdik eden ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini de içeren bir 'niyet muhtırası' taslağı sundu.
Büyükelçi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesine ilişkin olarak ABD'nin duyduğu endişeyi de dile getirdi.

KAIDANOW: TÜRK YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELERİMİZDE S-400 TEDARİKİ KONUSUNDAKİ ENDİŞELERİMİZİ VURGULADIK

"Türkiye'nin hava savunmasını geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışabilen askeri teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı karşılamaz. Bu türlü bir tedarik aynı zamanda NATO'nun Varşova Zirvesi'nde alınan 'Halihazırda sahip olunan Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan ulusal çabalarla uzaklaşılsın' kararıyla da bağdaşmamaktadır" Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmede, S-400 tedariki konusundaki endişelerimizi vurguladık. Bu konunun, Türkiye'nin ABD ve NATO ile savunma ilişkileri üzerindeki etkilerine ilave olarak, dışişleri bakanlığımız 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın (CAATSA) uygulanmasını da çok ciddiye almaktadır. CAATSA'nın 231. bölümündeki listede yer alan Rusya kuruluşlarıyla savunma ile ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskı yapmaya devam ediyoruz.

's-400'Ü BIRAKMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, S-400 ile Patriot'un ayrı sistemler olduğuna dikkat çekerek, "S-400 anlaşması yapıldı. S-400'ü bırakmak söz konusu değil" demişti.

Bozkır daha önce, "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" demişti.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Dem

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