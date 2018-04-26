ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmelerde şekillenen Suriye'den kısa vadede çekilmeme kararıyla ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA FIRAT BÖLGESİNDE SAVAŞI GENİŞLETECEĞİZ"

Bölgede IŞİD saldırılarının arttığını ileri süren Mattis, ABD'nin IŞİD'e karşı operasyonlarını bölge ülkelerinin yardımıyla genişleteceğini söyledi.

Mattis, operasyonların genişletileceği bölge olarak da, Rakka'yı da içine alan orta Fırat havzasını gösterdi.



