HABER

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilecekleri yönündeki açıklamalarını çöpe atarak "Çekilme söz konusu değil, aksine savaşı genişleteceğiz" dedi.

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmelerde şekillenen Suriye'den kısa vadede çekilmeme kararıyla ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA FIRAT BÖLGESİNDE SAVAŞI GENİŞLETECEĞİZ"

Bölgede IŞİD saldırılarının arttığını ileri süren Mattis, ABD'nin IŞİD'e karşı operasyonlarını bölge ülkelerinin yardımıyla genişleteceğini söyledi.

Mattis, operasyonların genişletileceği bölge olarak da, Rakka'yı da içine alan orta Fırat havzasını gösterdi.

Rezalet! Katliamın arkasından İsviçre çıktıRezalet! Katliamın arkasından İsviçre çıktı
Flaş... Suriye'den kahreden haber!Flaş... Suriye'den kahreden haber!
Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye mattis Pentagon çekilme

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Okuyucu Yorumları 7 yorum
bence de genişletilse iyi olur.çünkü buralarda ışid olabilir.
açık açık İsrail'i genisletecez de.ama onu gecicen
sakın gıtmeyin vampirler
çünkü abdyi trump yönetmiyor bazı aklı yarımlar hala anlayamadı.siyonistlerde yönetmiyor bazı ahmakların sandığı gibi.tüm oluşumlar karar mercileri hepsi yüzyıllardır aynı elde.hanedanlar tarafından tek bir aileye yönetiliyor bunca güç
DÖKTÜĞÜNÜZ VE DÖKTÜRDÜĞÜNÜZ KANLARIN BOĞULMANIZLA NETİCE VERSİN. NEOCON ŞAHİNLER TAM KAPİTALİST VE SÖMÜRÜCÜ VAMPİRLER.
genişlet genişlet katil amerika içtiğin kana doymadın yıllarca
bu daha ınandırıcı bır haber cekıleceklerıne 3 yasındakı cocuk bıle ınanmaz istedıklerını almadan bı yere cekılmez o coniler
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.