"ABD devrimin başından bu yana İran'a düşmandır"

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin her zaman İran'ın düşmanı olduğunu söyledi.

Tasnim Haber Ajansında yer alan haberde Zarif, İran Meclisi Velayet Grubu ile yaptığı toplantıda son gelişmeleri değerlendi.

ABD'nin her zaman İran'ın düşmanı olduğuna değinen Zarif, Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra bazı çevrelerin Trump'ın programı arasına İran düşmanlığını koyarak adım atması konusunda özel çaba sarf ettiklerini belirtti.

Zarif, "ABD devrimin başından bu yana İran rejimine ve halkına düşmandı. Şimdi de düşman, gelecekte de düşman olacaktır. Bu işin Cumhuriyetçileri veya Demokratları yok. Sadece metotları farklı." dedi.

- "Bolton Halkın Münafıkları örgütünden maaş alıyor"

ABD yöneticilerinin, Halkın Mücahitleri örgütünden ilham alarak İran'a müdahale edebileceklerini düşündüklerini belirten Zarif, "ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Halkın Münafıkları (Mücahitleri) örgütünün toplantılarına katılıyor. Konuşma yapıyor, para alıyor. Bolton Halkın Münafıkları örgütünün maaşlı çalışanıdır. ABD'yi yönetenler İran'la savaşmadan hedeflerine ulaşabilmeyi düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Zarif, Avrupa ülkelerinin daha önce ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarına harfiyen uyarken bugün en azından sözde de olsa ABD'ye muhalefet ettiklerini belirterek önemli olanın ABD'ye ne kadar direnecekleri olduğunu ifade etti.

İran Meclisi Başkanı Ali Laricani'nin başkanlığını yürüttüğü Velayet Grubu'nun mecliste 118 üyesi bulunuyor.

