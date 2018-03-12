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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

Mitchell, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü

PRİŞTİNE (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, Kosova'da Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü.

Başkent Priştine'deki Adem Jashari Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme sonrası Mitchell ve Thaçi ortak basın toplantısı düzenledi.

Mitchell, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin Kosova'nın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, DEAŞ başta olmak üzere terörizmle mücadeleye yönelik çalışmak istediklerini ifade etti.

Kosova'nın, bağımsızlığından itibaren son 10 yılda güvenli kurumların geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma yolunda önemli gelişmeler kaydettiğini dile getiren Mitchell, buna rağmen ülkenin Batı'ya dönük geleceğini güvence altına alması için yıl içinde önemli adımlar atması gerektiğini savundu.

Görüşmede, vize serbestisi açısından Kosova'nın Sırbistan ile diyaloğu ve Karadağ ile sınırın belirlenmesi konularının da ele alındığını söyleyen Mitchell, "Tüm taraf ve topluluklara yönelik desteğin anayasal değişikliklerle olmasını konuştuk. Kosova'nın güvenliği konusunda kimsenin veto hakkı yoktur." dedi.

Mitchell ayrıca, Kosova'nın ekonomik kalkınmasında hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadelenin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Mitchell, bir gazetecinin Sırp medyasında, kendisinin Kosova'ya yeni bir plan açıklamak için geldiği yönünde haberler çıktığını hatırlatması üzerine de "Buraya spesifik bir plan açıklamaya değil, Kosova ve Sırbistan'ı, onların ortak geleceği için angaje etmek, diyalog ile onların Batı Balkan ülkesi olarak Avrupa yolculukları hakkında konuşmak için geldim." dedi.

ABD'nin, Kosova Güvenlik Güçleri'nin, Silahlı Kuvvetler'e dönüşümünü güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Mitchell, bu duruşlarıyla ilgili Sırpları da bilgilendirildiklerini kaydetti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de ABD'nin Kosova'nın stratejik ortağı olmaya devam edeceğini belirterek, ülkenin ulusal ve uluslararası düzeyde güçlenmesi için aktif bir şekilde çalıştığı yönünde taahhütte bulunduğunu söyledi.

Ülkenin tüm kurumlarının, Karadağ ile sınırın yeniden belirlenmesi meselesinin bir an önce kapanması için çalıştığına dair Mitchell'i bilgilendirdiğini dile getiren Thaçi, şunları kaydetti:

"Kosova'nın hükümet ortakları, Sırp listesi ile yoğun görüşmeler gerçekleştirerek bu meselenin önümüzdeki günlerde kapanacağını umuyorum. Arnavut ya da diğer toplulukların partileri olsun, hiçkimsenin Kosova Meclisinde sınırın yeniden belirlenmesinin oylamasını geciktirmek için nedeni yoktur. Bu, devlet ve stratejik çıkardır."

Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Thaçi, Kosova'nın, topraklarının ayrılması ya da değişimine izin vermeyeceğini vurguladı.

Mitchel, ülkedeki temasları kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile de görüşecek.

Batı Balkan ülkeleri turunun birinci ayağı Priştine olan Mitchell, daha sonra Üsküp, Atina, Belgrad ve Lefkoşa'yı da ziyaret edecek.

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Hashim Thaçi Kosova Wess A. Mitchell

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