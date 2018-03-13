HABER

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Makedonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:50 | Son Güncelleme

Mitchell, başkent Üsküp'te Başbakan Zaev ile görüştü

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile başkent Üsküp'te bir araya geldi.

Mitchell, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Zaev ile Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu, ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği, bölgesel güvenlik, ABD ile Makedonya arasındaki ekonomik alışveriş konularını ele aldıklarını belirtti.

Afganistan'daki NATO misyonlarına verdiği katkılardan dolayı ABD adına Makedonya'ya teşekkür ettiğini ifade eden Mitchell, ülkesinin Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğini desteklediğini yineledi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa da değinen Mitchell, sorunun çözümü için yeni olanakların sağlandığını ve önemli olan NATO'nun kapısının 2008 yılından beri açık olduğunu söyledi.

Ülkesinin, isim sorununa çözüm bulma sürecine dahil olmaya devam edeceğini dile getiren Mitchell, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile müzakerelerde yaptığı çalışmalarla Makedonya büyük adımlar attı. Bu da çözüm bulunması yönünde iyi bir fırsat teşkil ediyor. Çok yakında NATO Zirvesi olacak ancak davet kesin bir tarihle belirlenmiş değil."

Zaev de ABD'ye, bağımsızlığından itibaren Makedonya'ya sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Mitchell'i Balkan siyasetçilerinin artık vatandaşlarına daha aydın bir gelecek sağlamak adına eski politikalardan vazgeçtiği yönünde bilgilendirdiğini kaydeden Zaev, "Bu bağlamda Mitchell ile Yunanistan ile görüşmelerdeki en yeni anları, komşumuzun anayasal ismimizle olan sorununu konuştuk. Soruna onurlu bir çözüm getirecek son aşamayı başlattığımız yönündeki inancımı ifade ettim." ifadesini kullandı.

Mitchell, Batı Balkan ülkeleri turu kapsamında dün Kosova'yı ziyaret etmişti.

Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Makedonya Üsküp Wess Mitchell zoran zaev

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İcra memurunu tornavida ile yaralayıp avukatı darp eden zanlı yakalandı

İcra memurunu tornavida ile yaralayıp avukatı darp eden zanlı yakalandı

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Görev şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

KOSGEB destek programında Kütahya farkı

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

İBB Meclisi'nde "Abdullah Azam Caddesi" tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.