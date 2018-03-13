ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Makedonya'da

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile başkent Üsküp'te bir araya geldi.

Mitchell, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Zaev ile Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu, ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği, bölgesel güvenlik, ABD ile Makedonya arasındaki ekonomik alışveriş konularını ele aldıklarını belirtti.

Afganistan'daki NATO misyonlarına verdiği katkılardan dolayı ABD adına Makedonya'ya teşekkür ettiğini ifade eden Mitchell, ülkesinin Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğini desteklediğini yineledi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa da değinen Mitchell, sorunun çözümü için yeni olanakların sağlandığını ve önemli olan NATO'nun kapısının 2008 yılından beri açık olduğunu söyledi.

Ülkesinin, isim sorununa çözüm bulma sürecine dahil olmaya devam edeceğini dile getiren Mitchell, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile müzakerelerde yaptığı çalışmalarla Makedonya büyük adımlar attı. Bu da çözüm bulunması yönünde iyi bir fırsat teşkil ediyor. Çok yakında NATO Zirvesi olacak ancak davet kesin bir tarihle belirlenmiş değil."