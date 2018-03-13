HABER

ABD Dışişleri Bakanı İngiltere'deki saldırıyla ilgili Rusya'yı hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 04:17 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: - "(İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu) Bu tür saldırıların hiçbir meşru tarafı yoktur ve Rusya'nın tekrar bu tür girişimlerde bulunması bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ukrayna'dan Suriye'ye, şimdi ise İngiltere'de, Rusya açıkça diğer ülkelerin bağımsızlığını ve bu ülkelerin vatandaşlarını hedef alarak dünyada istikrarsızlığa yol açan davranışlarını devam ettiriyor. Bu cinayeti işleyen ve bu cinayetin işlenmesi için emir verenlerin gerekli ağır sonuçla yüzleşmesi konusunda (İngiltere ile) mutabık kaldık"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili olarak "İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya ve Rusya'nın saldırının arkasında olduğu yönündeki düşüncesine güvenimiz tam." açıklamasını yaptı.

Afrika seyahatinde olan Bakan Tillerson, konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

"İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya ve Rusya'nın saldırının arkasında olduğu yönündeki düşüncesine güvenimiz tam." ifadesini kullanan Tillerson, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırıların hiçbir meşru tarafı yoktur ve Rusya'nın tekrar bu tür girişimlerde bulunması bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ukrayna'dan Suriye'ye, şimdi ise İngiltere'de, Rusya açıkça diğer ülkelerin bağımsızlığını ve bu ülkelerin vatandaşlarını hedef alarak dünyada istikrarsızlığa yol açan davranışlarını devam ettiriyor. Bu cinayeti işleyen ve bu cinayetin işlenmesi için emir verenlerin gerekli ağır sonuçla yüzleşmesi konusunda (İngiltere ile) mutabık kaldık."

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu maddenin "Novichok" olarak bilinen kimyasal grubuna dahil olduğunu aktaran May, Salisbury yakınında yer alan Porton Down Laboratuvarı'ndaki incelemelerin ardından tespit edilen kimyasalın daha önce Rusya tarafından üretilmiş olduğu ve bu ülkenin aynı kimyasalı halen de yapabileceğinin bilindiğini söylemişti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği ise Skripal olayıyla ilgili kendilerine yönelik "temelsiz suçlamaların" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini iddia etmişti.

Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rusya

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

İlginizi Çekebilir

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Karaköy İskelesi Haliç Tersanesine getirildi

Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi'ne ulaştı

Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi'ne ulaştı

Havada kabus dolu 5 dakika!

Havada kabus dolu 5 dakika!

Ege’de tatbikat krizi

Ege’de tatbikat krizi

İstanbullulara su kesintisi şoku: 5 ilçeye 30 saat su verilmeyecek!

İstanbullulara su kesintisi şoku: 5 ilçeye 30 saat su verilmeyecek!

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

5 ay önce işlenen cinayette tutuklu sayısı 5'e yükseldi 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.