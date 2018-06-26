HABER

ABD Dışişleri Bakanı Katarlı mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Bakan (Pompeo), Başkan Trump'ın sadece İran'ın çıkarlarına yaradığı gerekçesiyle Körfez sorununda tansiyonun düşürülmesi ve sona ermesi yönündeki isteğine vurgu yaptı. Bakanlar görüşmede ayrıca çok sayıda bölgesel konuyu ve ikili ilişkileri ele aldı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleri arasındaki çatışmanın "İran'a yaradığı" gerekçesiyle sona ermesini istediğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Al Sani'nin ABD Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Pompeo'nun Al Sani'ye "stratejik ortaklıktan" dolayı teşekkür ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı, teröre ve terörün finansmanına karşı verdiği mücadeleden dolayı Katar'dan övgüyle bahsetti. Bakan Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sadece İran'ın çıkarlarına yaradığı gerekçesiyle Körfez sorununda tansiyonun düşürülmesi ve sona ermesi yönündeki isteğine vurgu yaptı. Bakanlar görüşmede ayrıca çok sayıda bölgesel konuyu ve ikili ilişkileri ele aldı."

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
AK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeğiAK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldularİstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Abdurrahman Al Sani Katar

En Çok Okunan Haberler

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.