ABD Dışişleri Bakanı Katarlı mevkidaşı ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleri arasındaki çatışmanın "İran'a yaradığı" gerekçesiyle sona ermesini istediğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Al Sani'nin ABD Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Pompeo'nun Al Sani'ye "stratejik ortaklıktan" dolayı teşekkür ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı, teröre ve terörün finansmanına karşı verdiği mücadeleden dolayı Katar'dan övgüyle bahsetti. Bakan Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sadece İran'ın çıkarlarına yaradığı gerekçesiyle Körfez sorununda tansiyonun düşürülmesi ve sona ermesi yönündeki isteğine vurgu yaptı. Bakanlar görüşmede ayrıca çok sayıda bölgesel konuyu ve ikili ilişkileri ele aldı."

