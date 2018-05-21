ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

Nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini belirten Pompeo, ABD'nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini duyurdu.

İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş bir finansal baskı' ve 'tarihteki en güçlü' yaptırımların uygulanacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın ekonomisini canlı tutmak için bir savaş vereceğini söyledi.

