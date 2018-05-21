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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ilk geniş çaplı basın toplantısını yaparak ABD'nin İran politikasında atacağı yeni adımları açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!

Nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini belirten Pompeo, ABD'nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğini duyurdu.

İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş bir finansal baskı' ve 'tarihteki en güçlü' yaptırımların uygulanacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın ekonomisini canlı tutmak için bir savaş vereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mike Pompeo

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
illaki irandan bir ateş gelmesi için kışkırtıyor. İran ateş ettiği an savaş başlayacak. ve ucu bize dokunacak. şahsi fikrim
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