ABD Dışişleri Bakanı Pompeo BAE'de

ABU DABİ (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri görüştüğü bildirildi.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed ile bir araya geldi.
İkilinin bazı bölgesel meselelerle iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, terör ve radikalizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak koordinasyon, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi, iki ülke arasında stratejik iş birliğini geliştirme yolları gibi konuların ele alındığı aktarıldı.
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