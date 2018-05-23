HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 20:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, doğru anlaşma yapılmaması durumunda ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelerden çekileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un zirvesinin yanlış yönde gitmesi durumunda ABD’nin nükleer görüşmelerden çekileceğini söyledi. Kuzey Kore ile yapılacak kötü bir anlaşmanın bir seçenek olmadığını söyleyen Pompeo, “Amerikan halkı bize güveniyor. Doğru anlaşma olmadığı sürece, saygılı bir şekilde çekileceğiz” dedi.

"BİZİM DURUŞUMUZ DEĞİŞMEYECEK"

ABD öncülüğündeki yaptırım kampanyasının Kuzey Kore nükleer silahları bırakana kadar hafifletilmeyeceğini ifade eden Pompeo, “Kore yarımadasının kanıtlanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması yönünde atılan güvenilir adımları görene kadar bizim duruşumuz değişmeyecek” diye konuştu.

İRAN KONUSUNDA İLERİYE DÖNÜK GÖRÜŞME

ABD ile İran arasındaki gerginliğe de değinen Pompeo, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Washington’un Avrupalı ve diğer müttefikleriyle ileriye dönük görüşmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran’da yapılması beklenen görüşmenin "büyük ihtimalle" erteleneceğini ifade etmişti. Daha önce de Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgedeki ortak tatbikatları devam ederse zirvenin iptal edileceğini açıklamıştı. (İHA)

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesindeAf vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyorSaadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Mike Pompeo Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.