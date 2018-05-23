ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un zirvesinin yanlış yönde gitmesi durumunda ABD’nin nükleer görüşmelerden çekileceğini söyledi. Kuzey Kore ile yapılacak kötü bir anlaşmanın bir seçenek olmadığını söyleyen Pompeo, “Amerikan halkı bize güveniyor. Doğru anlaşma olmadığı sürece, saygılı bir şekilde çekileceğiz” dedi.

"BİZİM DURUŞUMUZ DEĞİŞMEYECEK"



ABD öncülüğündeki yaptırım kampanyasının Kuzey Kore nükleer silahları bırakana kadar hafifletilmeyeceğini ifade eden Pompeo, “Kore yarımadasının kanıtlanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması yönünde atılan güvenilir adımları görene kadar bizim duruşumuz değişmeyecek” diye konuştu.

İRAN KONUSUNDA İLERİYE DÖNÜK GÖRÜŞME



ABD ile İran arasındaki gerginliğe de değinen Pompeo, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Washington’un Avrupalı ve diğer müttefikleriyle ileriye dönük görüşmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran’da yapılması beklenen görüşmenin "büyük ihtimalle" erteleneceğini ifade etmişti. Daha önce de Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin bölgedeki ortak tatbikatları devam ederse zirvenin iptal edileceğini açıklamıştı. (İHA)

