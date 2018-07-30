ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Güneydoğu Asya turuna çıkıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 1-5 Ağustos tarihlerinde Malezya, Singapur ve Endonezya’yı ziyaret edeceği bildirildi.
Bakanlık Sözcüsü Heaher Nauert, Pompeo’nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nauert, Pompeo'nun 1-5 Ağustos tarihlerinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’u, Endonezya’nın başkenti Cakarta’yı ve Singapur’u ziyaret edeceğini belirtti.
Pompeo’nun, Kuala Lumpur’da üst düzey Malezyalı yetkililerle bir araya geleceğini kaydeden Nauert, bu görüşmelerde Malezya’da seçim sonrası hükümetin geçiş sürecinin ele alınacağını belirtti.
Nauert, Singapur'a geçecek Pompeo’nun Doğu Asya Bakanlar Zirvesi’ne (ASEAN) katılacağını, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüşme yapacağını açıkladı.
Sözcü Nauert, Pompeo'nun daha sonra Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya geçerek burada üst düzey yetkililerle görüşeceğini bildirdi.
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