ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Meksika'da

WASHINGTON (AA) - Meksika Devlet Başkan Enrique Pena Nieto'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başkanlık ettiği heyetten, sınırda ayrılan göçmen ailelerin tekrar bir araya getirilmesini istediği bildirildi.

Meksika Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Pena Nieto'nun Pompeo'nun başkanlık ettiği ABD heyetiyle yaptığı görüşmede, sınırda ayrılan göçmen ailelerin ivedilikle bir araya getirilmesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

California'da 92 yaşındaki bir Meksikalıya bir kadın tarafından yapılan saldırıya ilişkin endişelerini dile getiren Nieto, böyle olayların nefret ve ırkçılık ortamı yarattığını, bu tip olaylardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Pompeo daha sonra yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya geldi.

Obrador'u seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Pompeo, yüksek düzeyli ABD heyetinin ziyaretinin Washington'ın Meksika ile ikili ilişkilere olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerde bazen sorunların olabileceğini virgilayan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki halk arasındaki ilişkileri daha iyi ve güçlü yapmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Meksika’da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçimini yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazanmıştı.

