ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacağı görüşmenin ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün telefonda görüştü. İki bakan, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Putin'in gelecek günlerde yapacağı görüşme ile Suriye ve Kuzey Kore konularını ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Trump ve Lavrov'un yapacağı zirve öncesinde bir grup ABD Kongresi üyesi, iki yıl aradan sonra ilk defa resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Beyaz Saray, geçen hafta, Trump ve Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceği bildirmiş ve liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı duyurmuştu.

