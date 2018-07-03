ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacağı görüşmenin ele alındığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakan Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün telefonda görüştü. İki bakan, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Putin'in gelecek günlerde yapacağı görüşme ile Suriye ve Kuzey Kore konularını ele aldı." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Trump ve Lavrov'un yapacağı zirve öncesinde bir grup ABD Kongresi üyesi, iki yıl aradan sonra ilk defa resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Beyaz Saray, geçen hafta, Trump ve Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceği bildirmiş ve liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı duyurmuştu.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!
Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum