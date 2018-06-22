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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:44 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Pompeo, Kral Abdullah ile yaptığı görüşmede bölgesel istikrarın sağlanması, ABD-Ürdün ekonomisi ve ticari ilişkiler dahil çok sayıda ortak çıkarlarları ele aldı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yaptığı görüşmede bölgesel ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Kral 2. Abdullah'ın ABD'nin başkenti Washington'da yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Pompeo, Kral Abdullah'la yaptığı görüşmede bölgesel istikrarın sağlanması, ABD-Ürdün ekonomisi ve ticari ilişkiler dahil çok sayıda ortak çıkarları ele aldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele ve İsrail-Filistin konularının da ele alındığı belirtilerek, Pompeo'nun Ürdün Kralı'na ülkenin reformu için destek vermeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Washington'daki ilk görüşmesini Pompeo ile gerçekleştiren Kral 2. Abdullah, pazartesi günü Başkan Donald Trump'la bir araya gelecek.

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ABD Ürdün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ürdün kralı 2. Abdullah

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