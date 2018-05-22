ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunan mevkidaşıyla Washington'da görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikoz Kocias ile Washington'da bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Kocias'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nauert görüşmeye ilişkin, "İki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ele alındı ve önemli noktalarda ABD-Yunan Stratejik Diyaloğunun sağlanması konusunda karara varıldı." ifadelerini kullandı.
Pompeo'nun Yunanistan'ın bölgedeki "lider rolüne" övgüde bulunduğunu belirten Nauert, Pompeo'nun Yunan ekonomisinin düzeltilmesi için yardıma devam etme önerisini yaptığını kaydetti.
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