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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunan mevkidaşıyla Washington'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "İki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ele alındı ve önemli noktalarda ABD-Yunan Stratejik Diyaloğunun sağlanması konusunda karara varıldı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikoz Kocias ile Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Kocias'ın görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert görüşmeye ilişkin, "İki ülke arasındaki mükemmel ilişkiler ele alındı ve önemli noktalarda ABD-Yunan Stratejik Diyaloğunun sağlanması konusunda karara varıldı." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun Yunanistan'ın bölgedeki "lider rolüne" övgüde bulunduğunu belirten Nauert, Pompeo'nun Yunan ekonomisinin düzeltilmesi için yardıma devam etme önerisini yaptığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kocias pompeo Yunanistan

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