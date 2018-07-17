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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan BMGK'da Kuzey Kore brifingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:09 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü Kuzey Kore ile yürüttükleri nükleer silahsızlanma müzakereleri hakkında ilk kez BM Güvenlik Konseyini bilgilendirecek

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile yapılan nükleer silahsızlanma görüşmelerine ilişkin ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) bilgilendirecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pompeo cuma günü Kuzey Kore ile yürüttükleri nükleer silahsızlanma müzakereleri hakkında BMGK'ya bilgi verecek.

Söz konusu toplantıya Japonya ve Güney Koreli yetkililer de katılacak.

BMGK temmuz ayı dönem başkanı olan İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin konseyi bilgilendirmesi gerektiğini, çünkü Kuzey Kore ile başlatılan ikili müzakerelerin BMGK'nın bir yılı aşkın süredir çalışmalarının sonucu olduğunu söyledi.

BMGK, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik üç ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Kuzey Kore Mike Pompeo

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