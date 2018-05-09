ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'de hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.
Kuzey Kore'ye seyahat eden Pompeo, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Pompeo, "Tutukluların serbest bırakılmasını bu yönetime 17 aydır söylüyoruz. Bugün tekrar konuşacağız. Serbest bırakırlarsa harika bir jest olur." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceğine vurgu yapılarak, "tutukluların serbest bırakılmaması durumunda görüşme hala gerçekleşir mi?" şeklinde bir soru üzerine ise Pompeo, "umarım o noktaya gelmeyiz." ifadesini kullandı.
Pompeo, Kuzey Kore'de kimlerle görüşeceğine ilişkin ise net bir cevap vermekten kaçınarak, "en üst düzey liderlerle" görüşeceğini açıkladı.
Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye düzenlediği sürpriz ziyareti ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında açıklamalar yaparken duyurmuştu.
Ayrıca Pompeo'nun, nisan ayında henüz CIA Direktörü'yken Kuzey Kore'ye gizli bir ziyaret yaparak Kim Jong-un ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
ABD ve Kuzey Kore'nin, henüz tarihi ve yeri kararlaştırışmış olmamakla birlikte yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.
20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum