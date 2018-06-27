HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi.

Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi.

Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu.

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Google Türkiye Ülke Müdürü Hiçsönmez: Yapay zeka geliyorGoogle Türkiye Ülke Müdürü Hiçsönmez: Yapay zeka geliyor
DÜZELTME - DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!

İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.