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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Kore temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: - "Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik" - "Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı, tehditkar tarzdaki önerilerin (ABD-Kuzey Kore) zirvesinin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyareti tamamladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Pyongyang'daki temaslarını tamamlayarak Tokyo'ya hareket eden Bakan Pompeo uçakta basın mensuplarının ziyaretle ilgili sorularını yanıtladı.

Odağında nükleer silahsızlanma konusunun yer aldığı görüşmelerin "verimli geçtiğini" belirten Pompeo, "İhtilafa düştüğümüz konular var fakat temel konuların hemen hepsinde ilerleme kaydettik." dedi.

Pompeo, Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililerin, perşembe günü 1950-53 Kore Savaşı'nda öldürülen Amerikalı askerlerin kemiklerinin iade edilmesi için Güney ile Kuzey Kore arasındaki sınırda bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

Amerikalı Bakan ayrıca, Kuzey'in uzun mesafeli güdümlü füzelerinin motorlarını test ettiği roket tesisinin kapatılması konusunda hazırlık görüşmelerine başlanacağını vurguladı.

Öte yandan Kuzey Kore tarafı, görüşmelerin seyri konusunda Pompeo kadar iyimser mesajlar vermedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Kuzey Kore yönetimini zorla ve tek taraflı olarak nükleer silahsızlanmaya zorladığını ileri sürdü.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik. Biz de buna karşılık öneriler sunma niyetindeydik. Ancak Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı ve tehditkar tarzda önerilerin hiç de zirvenin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı."

Kuzey Koreli yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Pompeo, ziyaretinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol bir araya gelmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore nükleer silahsızlanma

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