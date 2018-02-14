ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillerson, 15-16 Şubat'ta, Türkiye yapacağı çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İkili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında, Tillerson’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.