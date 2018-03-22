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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan veda konuşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Tillerson: - "En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında, “En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Tillerson, bakanlıkta veda konuşması yaptı.

Konuşmasında Başkan Trump’ın ismini anmayan Tillorson, "En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin.” ifadesini kullandı.

Tillerson, başkent Washington’u “Kötü niyetli bir şehir” olarak tarif etti. Tillerson, “Bu şehir kötü niyetli bir şehir olabilir, fakat siz bunun parçası olmak zorunda değilsiniz.” diye konuştu.

Bakan Tillerson, bakanlıktaki görevlilerin birbirlerine karşı “kibar” olmalarını istedi.

ABD Başkanı Trump, 13 Mart'ta, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

ABD basını, Tillerson’ın görevine son verildiğini Twitter üzerinden öğrendiği iddia etmişti.

Tillerson, görevden alınmasının ardından düzenlediği ilk basın toplantısında görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini bildirmişti.

Bakanlıkta yeni atama gerçekleşene kadar görevi, Bakan Yardımcısı John Sullivan yürütüyor.

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ABD Rex Tillerson abd başkanı donald trump

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