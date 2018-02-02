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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Shannon emekli oluyor

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 01:00 | Son Güncelleme

- 60 yaşındaki Müsteşar Shannon, 34 yıllık kariyerinin ardından emekliye ayrılacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon, emekliye ayrılacağını açıkladı.

Bakanlıkta en üst düzey üçüncü isim olan Müsteşar Shannon, yazılı bir açıklama yaparak bakanlıktaki 34 yıllık kariyerinin ardından görevine son vereceğini duyurdu.

60 yaşındaki Shannon bu kararı "kişisel sebeplerden" dolayı aldığını belirtti.

Shannon yazılı açıklamasında, "Aileme daha fazla zaman ayırmak ve hayatımın geri kalan zamanında yeni hedefler belirlemek istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İran ile yapılan nükleer anlaşma, Rusya ile ilişkiler ve Kuzey Kore gibi konularla ilgilenen Shannon, yerine atanacak ismin belli olana kadar görevinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Shannon'un istifa edeceğini duyurması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Tillerson açıklamasında, "Bakanlıkta mükemmel işler yaptı. Kendisinin derin bilgisinden ziyadesiyle yararlandık ve geçen sene stratejimizi belirlemede önemli bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından özellikle Dışişleri Bakanlığında yaşanan istifalar dikkat çekiyor.

ABD'li diplomatları temsil eden sendikanın başkanı Barbara Stephenson, Trump'ın görevi devraldığından beri kariyer diplomatlarının yüzde 60'ının görevlerinden ayrıldığını belirtmişti.

(AA)

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