ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Sözcü Nauert, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamanın Türk heyetin ABD yolundayken yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Nauert, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmeye atıf yaparak, "Telefon görüşmesi yapmış olmak önemli bir işaret. Sohbet etmiş olmaları kesinlikle zarar vermez, biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz" ifadesini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞ OLSALARDI, BURADA EVLERİNDE OLURLARDI"

Türkiye ile ABD arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı hakkındaki bir soruya ise Nauert, "Eğer bir anlaşmaya varılmış olsaydı Papaz Brunson ve diğer Amerikalılar burada, evlerinde olurlardı" şeklinde yanıt verdi.

Brunson konusunda "çok gayret gösterdiklerini" belirten Nauert, Türk ve ABD'li heyetler arasında Washington'da yapılması beklenen görüşme hakkında bilgi vermekten kaçındı.

TÜRK HEYET YOLDA

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Ekonomi, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından üçer kişi de heyette yer alıyor.