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ABD Dışişleri Bakanlığında yeni görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Nauert, kamu diplomasisinden sorumlu müsteşar vekili olarak atandı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kamu Diplomasisinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak atandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın bugün işine son verilen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein'in yerine sözcü Nauert'i vekil olarak atadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasının ardından kendisiyle Afrika seyahatinde olan Müsteşar Goldstein'ın da görevine de son verilmişti.

Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." ifadesini kullanmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

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