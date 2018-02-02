WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kaygılarını dile getirerek, "Bu haberler doğrulanırsa, son 30 güniçerisinde Doğu Guta'da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında "Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamalar yaptı.

"Suriye rejiminin Doğu Guta'da masum halka karşı kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber almış olmanın derin kaygısını yaşıyoruz.” diyen Nauert, "Bu haberler doğrulanırsa, son 30 güniçerisinde Doğu Guta'da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” diye konuştu.

Sözcü Nauert, kimyasal silah kullanımı yönündeki haberleri ciddiye aldıklarını belirterek, "Sahadaki partnerlerimiz eşliğinde bu haberlerin doğruluğunu araştırıyoruz.” ifadesini kullandı.

(AA)