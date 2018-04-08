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ABD Dışişleri Bakanlığından Doğu Guta açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 06:21 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Nauert: - "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Esed rejiminin Duma'da zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullananları sorumlu tutmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Nauert, Suriye'de Esed rejiminin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dikkati çekti.

Nauert, açıklamasına şöyle devam etti:

"Esed rejimi ve destekçileri benzeri saldırılarının tekrarlanmaması adına bir an önce sorumlu tutulmalıdır. Rusya, rejime verdiği sonsuz destekle bu dehşet saldırılardan, sivillerin hedef alınmasından ve Suriye'nin en çaresiz halkına karşı kimyasal silah kullanılmasından pay sahibidir. Rusya, müttefiki Suriye'yi koruyarak Birleşmiş Milletler garantörü olarak verdiği teminatları yerine getirememiştir. Rusya, BM Güvenlik Konseyi ve Kimyasal Silahlar Anlaşması'na ihanet etmiştir."

Sözcü Nauert, ABD'nin, Rusya'ya Esed rejimine verdiği tam desteği bir an önce sona erdirmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Beşşar Esed doğu guta DUMA

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