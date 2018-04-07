ABD Dışişleri Bakanlığından Ruanda Soykırımı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Soykırımı hakkında yaptığı yazılı açıklamada "1994 yılında gerçekleşen ve 800 bin erkek, kadın ve çocuğun vahşice öldürüldüğü katliamın anısında Ruanda halkının yanında duruyoruz." ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Ruanda Soykırımı'na ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "1994 yılında gerçekleşen ve 800 bin erkek, kadın ve çocuğun vahşice öldürüldüğü katliamın anısında Ruanda halkının yanında duruyoruz." ifadesine yer verilerek, "ABD Ruanda'yla olan güçlü müttefikliğine değer vermektedir ve 1994 yılında bu zamana kadar Ruanda'nın yaptığı gelişimler bizi çok etkiledi." denildi.
Yakın tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığı Ruanda'da 100 günde çoğunluğu Tutsilerden olmak üzere 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.
Olayların başladığı 6 Nisan 1994'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) askeri personeli ve gözlemcilerinin çoğunluğu ülkeden ayrılmıştı.
BM, soykırım eylemleri başladıktan üç hafta sonra bile olayları "büyük katliam" olarak değerlendirerek soykırım kavramını kullanmaktan kaçınmıştı.
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