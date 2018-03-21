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ABD Dışişleri Bakanlığından Rusya seçimleri değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Vekili Nauer: - "Dikkat çekmek isterim ki Putin'in tekrar seçilmesi ve Rusya'nın lideri olması en basit haliyle sürpriz olmadı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşar Vekili ve Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimi kazanmasının sürpriz olmadığını söyledi.

Nauert, basın toplantısında, Rusya'da gerçekleşen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauert, "Öncelikle şuna dikkat çekmek isterim ki Putin'in tekrar seçilmesi ve Rusya'nın lideri olması en basit haliyle sürpriz olmadı." ifadesini kullandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Rusya seçimleri için "Seçim şeffaf ancak son derece kontrollü bir atmosferde yapıldı." değerlendirmesine atıfta bulunan Nauert, "Bu raporların yanlış olduğuna dair elimizde hiçbir sebep yok. Bu raporların doğru olduğu sonucuna varmak için ise elimizde bütün sebepler var." dedi.

Nauert, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmesini ise "protokol" ifadesiyle açıkladı.

Nauert, şunları kaydetti:

"Buna protokol denir. Dünyanın her yerinde böyledir, birisi seçimleri kazanınca telefonu alır ve ararsın. Bunu bir çok liderin yaptığı gibi Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yaptığını gördük. İster beğenin isterseniz beğenmeyin ama bizim Rusya hükümetiyle bir ilişkimiz var. Bu hayatın bir parçası ve gerçeğin en basit hali."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın açıklamasında, Rusya konusuna değinen Trump, Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getirmişti.

Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz. Ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." değerlendirmesini yapmıştı.

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2018 Rusya başkanlık seçimleri ABD Dışişleri Bakanlığı

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