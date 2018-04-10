ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığının "çok açık" olduğunu söyledi.
Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında soruları cevapladı.
ABD'nin Suriye'de rejime karşı bir askeri operasyon gerçekleştirmesi durumunda, önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporunu bekleyip beklemeyeceği yönünde bir soru üzerine Nauert, "Bizim istihbaratımız var, OPCW'nin ise bilgisi." ifadesini kullanarak, "(Duma'da) Kimyasalın kullanıldığı çok açık." dedi.
Sözcü Nauert şunları kaydetti:
"OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu önemli ve yaptıkları iş en üst seviyede, biz onlara güveniyoruz. ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz müttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alışverişi içerisindeyiz. OPCW'yu tanıyoruz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var."
7 Nisan'da Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
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