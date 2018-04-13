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ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:30 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Nauert: "İngiltere'nin Duma'daki kimyasal saldırıyla alakası yok. Saldırıyı Suriye Hükümeti gerçekleştirdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi.

Sözcü Nauert, Rusya'nın, Duma'daki saldırının arkasında İngiltere'nin olduğu yönündeki iddiasını değerlendirdi.

''Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." diyen Nauert, Rusya'nın "hikayeleri değiştirdiğini" söyledi.

Heather Nauert, "Rusya bunu daha önce farklı konularda da yaptı. Rusya hikayeleri değiştirir ve bunu tekrar yaptı.'' dedi.

"İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere Rusya Suriye

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