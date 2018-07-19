HABER

ABD Dışişleri Bakanlığından terör örgütü PKK açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales: - "1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir" - "Her fırsatta sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, PKK'nın ABD tarafından ilk "terör listesine" alınan örgütlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Müttefiklerimize, sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum." dedi.

Sales, The German Marshall Fund'ın Washington Ofisi'nde "Terörle mücadele ve Atlantik ötesi ilişkiler" başlıklı panelde konuştu.

Terör örgütü PKK ile ilgili bir soru üzerine Sales, "ABD'nin PKK konusundaki pozisyonu belli, 1997 yılında PKK'yı terör örgütü ilan ettik. Hatta Hizbullah ve Hamas ile birlikte terör örgütü olarak ilan ettiğimiz ilk örgütlerden birisidir. Bizim için PKK’nın ait olduğu grup bu." dedi.

Terör örgütü PKK ile mücadelede yürüttükleri temaslarına değinen Sales şu ifadeleri kullandı:

"PKK’ya karşı finans için ciddi bir pozisyon almamış diğer ülkelerle de pozisyonlarını değiştirmeleri için ilişki halindeyiz. Her fırsatta sadece DEAŞ ve El-Kaide’ye karşı değil aynı zamanda İran destekli terör gruplarına ve PKK’ya karşı pozisyon almalarını da söylüyorum. Dünyanın birçok yerinde PKK’ya para toplanıyor ve ABD buna karşı mücadele ediyor, müttefiklerimizin de aynısını yapmasını bekliyoruz."

PARTNERÇıtır manken bu kez bikini bile giymedi!Çıtır manken bu kez bikini bile giymedi!
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldüSaçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklamasıCHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı PKK Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.