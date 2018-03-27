HABER

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Irak ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde Türkiye ve Irak'ta üst düzey görüşmeler yapacağı duyuruldu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow'un Türkiye ve Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaidonow'un Türkiye ve Irak'a, 28 Mart-3 Nisan'da yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kaidanow'un, Ankara'da dışişleri ve savunma bakanlıklarında yetkililerle yapacağı görüşmelerde, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki savunma ticareti konularını ele alacağı belirtildi.

Kaidanow'un Irak'a yapacağı ziyarette de üst düzey isimlerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını görüşeceği kaydedildi.

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldiABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Son dakika: Reina saldırısı davasında ara karar

Son dakika: Reina saldırısı davasında ara karar

Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi

Hakan Atilla'nın avukatları, Yargıç Berman'dan 'merhamet' istedi

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.