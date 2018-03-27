ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Irak ziyareti

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow'un Türkiye ve Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaidonow'un Türkiye ve Irak'a, 28 Mart-3 Nisan'da yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Kaidanow'un, Ankara'da dışişleri ve savunma bakanlıklarında yetkililerle yapacağı görüşmelerde, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki savunma ticareti konularını ele alacağı belirtildi.
Kaidanow'un Irak'a yapacağı ziyarette de üst düzey isimlerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını görüşeceği kaydedildi.
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