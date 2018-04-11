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ABD Dışişleri, İsrail'in şehit ettiği Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 03:02 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "Gazze'de görev yapan bir gazetecinin Gazze'deki çatışmalar sırasında öldüğü hakkındaki haberlerden kesinlikle bilgimiz var. Özellikle bu konu hakkında ise bende bir şey yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edilen 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca hakkında yorum yapmaktan kaçınması dikkati çekti.

Günlük basın toplantılarında birçok ülkedeki basın özgürlüğü ile bağlantılı konularda açıklamalar yapan ABD Dışişleri Sözcüsü, İsrail tarafından şehit edilen gazeteci hakkında ise sessiz kaldı.

Sözcü Nauert, açık bir şekilde "basın mensubu" olduğunu belirten yelek giymesine rağmen İsrailli keskin nişancıların hedefi olan Murteca ile ilgili bir soru üzerine, "Gazze'de görev yapan bir gazetecinin Gazze'deki çatışmalar sırasında öldüğü hakkındaki haberlerden kesinlikle bilgimiz var. Özellikle bu konu hakkında ise bende bir şey yok fakat konuyu takip ettiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullanmakla yetindi.

İsrail ordusunun, basın mensuplarını hedef aldığının vurgulanmasına ilişkin ise Sözcü Nauert, bu sorudan bağımsız olarak farklı açıklamalar yaptı.

Nauert, "Yenilenmiş bir şekilde barışçıl bir diyaloğun sağlanması için çağrı yaptığımızı söyleyebilirim. Filistinliler ve İsrailliler arasında barışın geleceği için tarafları bir araya getirmeye çalışıyoruz ve çok açık ki geçen hafta yaşanan olaylar rahatsız ediciydi." dedi.

Sözcü ayrıca İsrailli yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlattığını kaydederek, bu incelemenin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

- ABD ve İsrail'den şehit gazeteci için çelişkili açıklamalar

İsrail tarafından şehit edilen gazetecinin Dışişleri Bakanlığına bağlı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) güvenlik incelemesinden geçerek ekonomik destek hakkı kazandığının hatırlatılması üzerine Sözcü Nauert, "Benim anladığım kadarıyla Murteca, ABD hükümeti yönetmeliği esası bağlamında güvenlik araştırmasından geçmişti fakat bundan daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise yaptığı açıklamada, Murteca'nın "uzun zamandan beri" Hamas üyesi olduğunu ileri sürmüştü.

ABD ve İsrail basınında yer alan haberlerde, şehit edilen gazetecinin çalıştığı şirketin, USAID tarafından ekonomik destek hakkı kazandığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bu çelişki hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli gazeteci Yasir Murteca olaydan birkaç saat sonra şehit olmuştu.

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