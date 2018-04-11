ABD Dışişleri, İsrail'in şehit ettiği Filistinli gazeteci hakkında sessiz kaldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edilen 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca hakkında yorum yapmaktan kaçınması dikkati çekti.

Günlük basın toplantılarında birçok ülkedeki basın özgürlüğü ile bağlantılı konularda açıklamalar yapan ABD Dışişleri Sözcüsü, İsrail tarafından şehit edilen gazeteci hakkında ise sessiz kaldı.

Sözcü Nauert, açık bir şekilde "basın mensubu" olduğunu belirten yelek giymesine rağmen İsrailli keskin nişancıların hedefi olan Murteca ile ilgili bir soru üzerine, "Gazze'de görev yapan bir gazetecinin Gazze'deki çatışmalar sırasında öldüğü hakkındaki haberlerden kesinlikle bilgimiz var. Özellikle bu konu hakkında ise bende bir şey yok fakat konuyu takip ettiğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullanmakla yetindi.

İsrail ordusunun, basın mensuplarını hedef aldığının vurgulanmasına ilişkin ise Sözcü Nauert, bu sorudan bağımsız olarak farklı açıklamalar yaptı.

Nauert, "Yenilenmiş bir şekilde barışçıl bir diyaloğun sağlanması için çağrı yaptığımızı söyleyebilirim. Filistinliler ve İsrailliler arasında barışın geleceği için tarafları bir araya getirmeye çalışıyoruz ve çok açık ki geçen hafta yaşanan olaylar rahatsız ediciydi." dedi.