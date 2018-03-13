ABD Dışişlerinde Müsteşarın görevine son verildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein'in görevine son verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevinden alınmasının ardından kendisiyle Afrika seyahatinde olan Müsteşar Goldstein'ın da görevine son verildi.
Goldstein, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Benim için bir onurdu. Hayatımın bundan sonraki kısmında biraz dinleneceğim." değerlendirmesinde bulundu.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, Beyaz Saray'dan iki farklı kaynak, Goldstein'in alınmasının sebebinin, Tillerson'un görevden alınmasından sonra yaptığı açıklama olduğunu belirtti.
Goldstein, Tillerson'un görevine son verilmesinin hemen ardından yazılı bir açıklama yaparak "Bakan, Başkan ile bu sabah henüz görüşmedi ve (görevden alınmasının) sebebini bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.
Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurmuştu.
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