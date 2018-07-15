ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.
FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar
Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum