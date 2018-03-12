HABER

ABD Dışişlerinden THY-Boeing anlaşması açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Nauert: - "Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD kökenli uçak firması Boeing ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan anlaşmaya ilişkin, "ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Nauert, Boeing'in THY ile yapılan anlaşmanın kesinleştiğini bildirmesi üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Nauert paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde iş imkanlarını, dışarıda ise ekonomik fırsatlarımızı artıran bu anlaşmayı görmekten çok mutlu oldum. ABD ve Türkiye arasında özgür, adil ve çift taraflı ticaretin harika bir örneği."

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, Türk Hava Yolları (THY) ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına yönelik sipariş anlaşmasının kesinleştiğini bildirmişti.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar alınan bin 300 siparişle Boeing'in tarihindeki en hızlı satılan uçak unvanını kazanan Dreamliner uçakların, THY yolcularına İstanbul'un üçüncü havaalanında hizmet vereceği kaydedilmişti.

Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Boeing Türk Hava Yolları Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

AK Parti-MHP ittifakı için flaş 'oy oranı' iddiası

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

İstiklal Şairi Kızılcahamam’da anıldı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

IŞİD'li kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları Belgesli'nin galasına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hakkari’de İl Divan Toplantısı’na katıldı

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.