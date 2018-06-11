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ABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptı

11.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni süper bilgisayarı Summit'in (Zirve), şu anda dünya lideri olan Çin'in Sunway TaihuLight bilgisayarından iki kattan daha fazla hızlı olduğu açıklandı. Summit, saniyede 200 trilyon ya da 200 fetaflop hesaplama yapabiliyor.

ABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptı

ABD'nin yeni süper bilgisayarı Summit'in (Zirve), bu alanda şu anda dünya lideri olan Çin'in Sunway TaihuLight bilgisayarından iki kattan daha fazla hızlı olduğu açıklandı.

Summit, saniyede 200 trilyon ya da 200 fetaflop hesaplama yapabiliyor.

Şu ana dek dünyanın en güçlü bilgisayarı olan Sunway Taihulight süper bilgisayarının ise 93 petaflop işlem gücü vardı.

Summit ilk olarak astrofizik, kanser araştırmaları ve sistem biyolojisi alanlarında kullanılacak.

Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda (ORLN) bulunan bilgisayar IBM ve NVidia'in ortaklığıyla geliştirildi.

Süper bilgisayarlar, özel hesaplama yoğunluklu işler için tasarlanan ve onbinlerce işlemciden oluşan büyük ve pahalı sistemler.

Summit'te contains 4.608 bilgisayar sunucusu ve 10 petabayt hafıza bulunuyor.

ORLN Direktörü Dr. Thomaz Zacharia, Summit'in daha yapım aşamasında karşılaştırmalı gen çalışmalarında kullanıldığını syöledi.

Zacharia "Kelimenin tam anlamıyla sistemin parçaları birleştirilirken makineyi kullandılar, tekerlekleri takılırken bir yarış arabası sürdüğünüzü düşünün" dedi.

'**Oyuna geri döndük '**

Geçen yıl yayımlanan dünyanın başlıca süper bilgisayarlarının dökümüne göre ABD dünyadaki 500 süper bilgisayarın 143'üne sahipken, Çin'in 202 süper bilgisayarı bulunuyor.

ABD'nin daha önceki en hızlı süper bilgisayarı Titan, beşinci sıradaydı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry "Bir rekabet olduğunu biliyoruz ve sonuca ilk kimin ulaştığı önemli. Amerika'nın oyuna geri dördüğünü böyle güçlü bir şekilde göstermek önemliydi."

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